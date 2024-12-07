Пленный украинский военный рассказал, как ВСУ ударили дроном по сдающимся в плен сослуживцам

Это далеко не первый случай, когда ВСУ уничтожают тех, кто идёт сдаваться Армии России.Сдавшийся в плен украинский военный Максим Красюха рассказал, как его же «побратимы» уничтожили сдающихся в плен сослуживцев сбросом с беспилотника.