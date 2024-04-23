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Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

В связи с заявлением ВЦИОМ об улучшении отношения россиян к мигрантам хочется напомнить о тех мерах по "повышению социальной толерантности в отношении трудящихся-мигрантов и снижению проявлений ксенофобии в принимающих странах", которые производились в России по приказу Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО.

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Комментарии
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лина любимцева
ИХ БЬЮТ - А ОНИ ТОЛЬКО КРЕПЧАЮТ.... Так и с нами?  Спасибки властям... Твою...
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1 час.
лл
лина любимцева
Матвиенко под охраной... Ей-то что эти мигранты.
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1 час.
Татьянка Яцук
Совершенно непонятно- почему и под чьим давлением Россию вынудили вступить в этот самый убийственный для страны МОМ??? И почему мы должны решать проблему бедности среднеазиатов за наш счёт и в ущерб нашим, коренным, российким народам, а так же в ущерб нашей безопасности????..... кто объяснит?!
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38 мин.

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