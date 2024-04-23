Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам

ИХ БЬЮТ - А ОНИ ТОЛЬКО КРЕПЧАЮТ.... Так и с нами? Спасибки властям... Твою...

Татьянка Яцук

Совершенно непонятно- почему и под чьим давлением Россию вынудили вступить в этот самый убийственный для страны МОМ??? И почему мы должны решать проблему бедности среднеазиатов за наш счёт и в ущерб нашим, коренным, российким народам, а так же в ущерб нашей безопасности????..... кто объяснит?!