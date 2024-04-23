В связи с заявлением ВЦИОМ об улучшении отношения россиян к мигрантам хочется напомнить о тех мерах по "повышению социальной толерантности в отношении трудящихся-мигрантов и снижению проявлений ксенофобии в принимающих странах", которые производились в России по приказу Международной организации Миграции, которую спонсируют страны НАТО.
Кто приказал повышать толерантность в России к мигрантам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
ИХ БЬЮТ - А ОНИ ТОЛЬКО КРЕПЧАЮТ.... Так и с нами? Спасибки властям... Твою...
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Матвиенко под охраной... Ей-то что эти мигранты.
Ответить
1 час.
Татьянка Яцук
Совершенно непонятно- почему и под чьим давлением Россию вынудили вступить в этот самый убийственный для страны МОМ??? И почему мы должны решать проблему бедности среднеазиатов за наш счёт и в ущерб нашим, коренным, российким народам, а так же в ущерб нашей безопасности????..... кто объяснит?!
Ответить
38 мин.
Свежие комментарии