Новости, события, факты

146 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Еще одна уступка со стороны России, теперь эти уроды будут еще больше наглеть.Выслать на родину  и комиссии , и диасп...Таджикистан напра...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Это всё потому , что Е Р не имеет никакой социальной  идеологии- ЗЕРО и руководители такие же -никакие , и пригретые ...Дети из Белгородс...
  • Наталья Павлова
    А если выслать из России всех этих "ущемлённых"? Пусть позаботятся об условиях жизни у себя на родине и пусть комисси...Таджикистан напра...

Сталинский террор взглядом следователя

Сталинский террор взглядом следователя

Впервые читаю о репрессиях не историка, а следователя. Жутко смешно и жалко наших либералов. Пётр Балаев задаёт вопросы, до которых обычный гражданский человек не додумается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
А знаете, совсем не синонимы &quot;культ личности&quot; - который был лейтмотивом ХХ съезда партии и  существование которого здесь не разбирается, и &quot;Большого террора&quot;  как рвз являющегося темой разбираемой книги и о котором ни слова на этом съезде не было. Не придумали ещё.
Ответить
14 час.
Владимир Назанский
Автор -молодой и глупый, плохо изучил вопрос о репрессиях.
Ответить
14 час.
Владимир Тихомиров
Была борьба с врагами,которых было немало.И ,конечно были и ошибки и перегибы и ещё много чего...Но такого тотального истребления,как понаписано в огоньках и всякими Солженицинами,вряд ди могло быть.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх