Впервые читаю о репрессиях не историка, а следователя. Жутко смешно и жалко наших либералов. Пётр Балаев задаёт вопросы, до которых обычный гражданский человек не додумается.
Сталинский террор взглядом следователя
Комментарии
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Daddy Bo
А знаете, совсем не синонимы "культ личности" - который был лейтмотивом ХХ съезда партии и существование которого здесь не разбирается, и "Большого террора" как рвз являющегося темой разбираемой книги и о котором ни слова на этом съезде не было. Не придумали ещё.
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14 час.
Владимир Назанский
Автор -молодой и глупый, плохо изучил вопрос о репрессиях.
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14 час.
Владимир Тихомиров
Была борьба с врагами,которых было немало.И ,конечно были и ошибки и перегибы и ещё много чего...Но такого тотального истребления,как понаписано в огоньках и всякими Солженицинами,вряд ди могло быть.
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12 час.
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