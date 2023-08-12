Сталинский террор взглядом следователя

Daddy Bo

А знаете, совсем не синонимы "культ личности" - который был лейтмотивом ХХ съезда партии и существование которого здесь не разбирается, и "Большого террора" как рвз являющегося темой разбираемой книги и о котором ни слова на этом съезде не было. Не придумали ещё.