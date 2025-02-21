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Парламентская газета

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Путин призвал не торопиться в вопросе обмена технологиями с США

Путин призвал не торопиться в вопросе обмена технологиями с США

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки на Форуме будущих технологий 21 февраля посоветовал президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку не торопиться с обсуждением возможности обмена передовыми технологиями с США.

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