Fisker завершил федеральное расследование по вопросам безопасности в связи с риском опрокидывания

Национальная администрация безопасности дорожного движения США сообщила в понедельник, что закрыла предварительное расследование в отношении компании Fisker в связи с жалобами на то, что ее полностью электрический внедорожник Ocean неожиданно сворачивает с дороги.
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