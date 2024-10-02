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Татар-информ

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Зиатдинов: В условиях санкций отрасль госзакупок приобретает ответственное значение

В Государственном Совете Татарстана состоялось заседание комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, в ходе которого были одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития Татарстана на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также проект закона республики «О бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

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