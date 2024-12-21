Вечеринка не по плану: ночной клуб загорелся в якутском городе Ленске

Посетители заведения некоторое время не обращали внимания на возгорание и продолжили веселиться.В Якутии во время новогодней вечеринки в ночном клубе Nord Way неизвестный использовал петарду, после чего начался пожар.
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