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ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель — NYP

ВСУ могут покинуть Курскую область в течение двух недель — NYP

Украинская группировка войск, вторгшаяся в Курскую область, находится в тяжелом положении из-за проблем со снабжением из-за отступлений на флангах, и могу покинуть регион в течение двух недель, рассказали военные ВСУ 7 марта газете New York Post (NYP).

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