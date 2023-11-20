Россия - страна счастливых людей. Доказано официально

Согласно данным опроса, Россия официально счастливая страна. Доля счастливых людей превысила 80%.Абсолютное большинство жителей России (81%), согласно результатам опроса ВЦИОМ, в той или иной мере могут назвать себя счастливыми.
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