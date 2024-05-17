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Петербургский дневник

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Минобороны: инженеры «Центра» продолжают разминирование освобожденных территорий

Специалисты проводят инженерную разведку кварталов Военные инженеры группировки войск «Центр» продолжают осуществлять разминирование освобожденных территорий на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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