Пять человек погибли при крушении самолета в Колумбии

Philipp Schulze/AP/TASS Самолет Cessna 206 рухнул в Колумбии. Все пять человек, находившихся на борту, погибли, сообщил 16 сентября президент страны Абелардо де ла Эсприэлья.
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