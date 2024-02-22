Аналитики выяснили, о чем говорят мужчины на работе

Чаще всего на работе мужчины говорят о профессиональных задачах. Следом за рабочими вопросами идут личные интересы: 22% опрошенных предпочитают обсуждать автомобили и технику, 19% - ремонт дома или квартиры, 17% много говорят о своей семье и детях, а 12% сплетничают об отношениях между сотрудниками.