Песков раскрыл распорядок дня Путина на саммите БРИКС

Политика как она есть

Президент России Владимир Путин будет занят на двусторонних и многосторонних рабочих встречах на саммите БРИКС целый день, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.