Песков раскрыл распорядок дня Путина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин будет занят на двусторонних и многосторонних рабочих встречах на саммите БРИКС целый день, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
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