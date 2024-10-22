Алексей Терещенко: «В системе «Динамо» нет игроков, которые могли бы быть подняты в основную команду. Все сырые»

Ранее стало известно, что нападающий бело-голубых Седрик Пакетт получил российское гражданство. – У «Динамо» теперь освобождается одно легионерское место со следующего сезона, а Пакетт займет место место какого‑нибудь молодого игрока системы клуба.
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