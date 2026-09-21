Площадки для круглогодичных занятий спортом обустроили на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы оборудовали новые площадки для тренировок на открытом воздухе. Спортивные пространства с тренажерами, воркаут-комплексами и местами для настольного тенниса появились на Химкинском бульваре, улицах Барышихе, Большой Набережной, Кулакова и Берзарина.