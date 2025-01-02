Китайские самоходные зенитные артиллерийские установки: эксплуатация и экспорт

В КНР долго не могли создать эффективную зенитную самоходную артиллерийскую установку. Первые образцы китайских ЗСУ периода «холодной войны» не имели радиолокационных или оптоэлектронных систем обнаружения и наведения.
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