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RT Russia

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Повреждены нефтяные объекты, дома и порт: за ночь над Россией уничтожено 376 украинских БПЛА

Повреждены нефтяные объекты, дома и порт: за ночь над Россией уничтожено 376 украинских БПЛА

В ночь на 10 июля силы ПВО сбили 376 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны. В Ростовской области повреждены два объекта хранения нефтепродуктов, два административных здания и дом, произошёл пожар на территории морского порта в Таганроге.

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