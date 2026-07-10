Повреждены нефтяные объекты, дома и порт: за ночь над Россией уничтожено 376 украинских БПЛА

В ночь на 10 июля силы ПВО сбили 376 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны. В Ростовской области повреждены два объекта хранения нефтепродуктов, два административных здания и дом, произошёл пожар на территории морского порта в Таганроге.