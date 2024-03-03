И это очень хорошо!! Может тогда релактанты перестанут шастать туда сюда. Только воздух портят.

Константин Самарин

В Израиле уже смирились с тем, что у власти в Киеве находятся нацисты, предки которых были причастны к уничтожению евреев на Украине в 1941-1943-м. Видимо, Бабий Яр, где украинские националисты под руководством немецких карателей уничтожили до 200 тысяч евреев, отодвинут на второй план под давлением США.