Израиль может ухудшить отношения с Россией на фоне обсуждения в Тель-Авиве возможной передачи Киеву сигнальных систем, а также «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа, заявил лидер израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вейтман, передает Business Insider (BI).
Израиль может ухудшить отношения с Россией, — глава правящей партии
Комментарии
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Наталья Иванова
И это очень хорошо!! Может тогда релактанты перестанут шастать туда сюда. Только воздух портят.
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15 час.
Константин Самарин
В Израиле уже смирились с тем, что у власти в Киеве находятся нацисты, предки которых были причастны к уничтожению евреев на Украине в 1941-1943-м. Видимо, Бабий Яр, где украинские националисты под руководством немецких карателей уничтожили до 200 тысяч евреев, отодвинут на второй план под давлением США.
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11 час.
Ю
Юрий Зубрин
Не смирились ,а поддерживают и лоббируют их интересы ,поэтому можно и нужно поставить знак равенства между двумя этими НЕДОРАЗУМЕНИЯМИ ,
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11 час.
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