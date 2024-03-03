Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Отправить посейдоны к штатам и острову...В США раскрыли, к...
  • Владимир Бурцев
    Богу богово, а кесарю кесарево!- История- так сложились стечение обстоятельств  последних события в жизни женщины нар...Патриарх Кирилл н...
  • Игорь Петров
    Ещё 1 Abrams и ма...

Израиль может ухудшить отношения с Россией, — глава правящей партии

Израиль может ухудшить отношения с Россией, — глава правящей партии

Израиль может ухудшить отношения с Россией на фоне обсуждения в Тель-Авиве возможной передачи Киеву сигнальных систем, а также «вовлеченности» Москвы в войну в секторе Газа, заявил лидер израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вейтман, передает Business Insider (BI).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
И это очень хорошо!! Может тогда релактанты перестанут шастать туда сюда. Только воздух портят.
Ответить
15 час.
Константин Самарин
В Израиле уже смирились с тем, что у власти в Киеве находятся нацисты, предки которых были причастны к уничтожению евреев на Украине в 1941-1943-м. Видимо, Бабий Яр, где украинские националисты под руководством немецких карателей уничтожили до 200 тысяч евреев,  отодвинут на второй план  под давлением США.
Ответить
11 час.
Ю
Юрий Зубрин
Не смирились ,а поддерживают и лоббируют их интересы ,поэтому можно и нужно поставить знак равенства между двумя этими НЕДОРАЗУМЕНИЯМИ ,
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх