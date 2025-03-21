Врач рассказал о связи хронических болезней и недосыпа

При недосыпе в течение нескольких лет серьезно возрастает риск появления проблем со здоровьем. Об этом 21 марта предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков в беседе с «Газетой.
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