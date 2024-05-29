Это связано с закрытием станции метро «Удельная» на капитальный ремонт На Финляндском вокзале 1 июня изменят схему прохода к поездам дальнего следования для снижения нагрузки на инфраструктуру вокзала после закрытия «Удельной» на капремонт, сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьской железной дороги.