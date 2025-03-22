Бельгия предупреждает об опасности конфискации российских активов для Украины

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что передача замороженных российских активов Украине на сумму около 200 млрд евро может быть расценена как «акт войны» и спровоцировать ответные действия со стороны России.
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