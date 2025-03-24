Уголовные дела по наркотикам в Приангарье: 21 случай за 10 дней

В ходе десятидневной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение 2025», проведённой сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, было возбуждено 21 уголовное дело по фактам незаконного оборота наркотиков.
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