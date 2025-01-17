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Хозяйственное мыло: чудо-средство из СССР

Хозяйственное мыло: чудо-средство из СССР

Это моющее средство знакомо каждому с советских времен. Оно гипоаллергенно, используется для ручной стирки, эффективно выводит сложные пятна, помогает справляться с микробами и бактериями и при этом совершенно не причиняет вреда коже в отличие от многих современных средств! В своё время хозяйственное мыло получило широкое использование, выходящее далеко за рамки стирки и мытья: оно применялось и в медицине, и садоводстве и творило чудеса.

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