Хозяйственное мыло: чудо-средство из СССР

Это моющее средство знакомо каждому с советских времен. Оно гипоаллергенно, используется для ручной стирки, эффективно выводит сложные пятна, помогает справляться с микробами и бактериями и при этом совершенно не причиняет вреда коже в отличие от многих современных средств! В своё время хозяйственное мыло получило широкое использование, выходящее далеко за рамки стирки и мытья: оно применялось и в медицине, и садоводстве и творило чудеса.