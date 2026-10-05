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Если мангал ржавеет после каждой зимы: чем покрыть металл снаружи, чтобы не чистить каждый сезон

Если мангал ржавеет после каждой зимы: чем покрыть металл снаружи, чтобы не чистить каждый сезон

Если мангал покрылся ржавчиной и черным налетом, его еще рано сдавать в металлолом. Понадобится только покрыть надежным составом, который предотвратит повторение такой порчи.

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