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Царьград

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Благоустройство двух улиц в Екатеринбурге завершат к осени и 2026 году

Благоустройство двух улиц в Екатеринбурге завершат к осени и 2026 году

В Екатеринбурге продолжаются работы по благоустройству двух улиц: Тверитина и Энгельса. Как сообщили в пресс-службе администрации города, новый облик первой обретет улица Тверитина.

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