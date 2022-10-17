Вечерняя Москва
ГЛАВНАЯНОВОСТИГОРОДПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯОБЩЕСТВОКУЛЬТУРАЗВЕЗДЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерняя Москва

17 502 подписчика

Свежие комментарии

  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская.  Все эти крикуны с Запада, не важно премьеры, президенты они,или некто другие, трусливые, плохо обра...В ЕС обсудят 10 ф...
  • Ole Ole
    Не только не защитит, но КИНЕТ ))) Оставит живцом для русских. Типа добить локомотив ЕС, конкурента. Шольц, трепещи: ...Politico: Шольц б...

Тревел–шоу «Открывая Москву»: о каких парках, кафе и точках притяжения для горожан рассказывают студенты

Тревел–шоу «Открывая Москву»: о каких парках, кафе и точках притяжения для горожан рассказывают студенты

Этим летом городской проект для молодежи «МедиаШУМ» запустил образовательный курс «Открывая Москву», в рамках которого можно было пройти онлайн–обучение по основам видеопроизводства и снять собственное тревел–шоу по округам столицы в качестве практики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх