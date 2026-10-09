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Альфа-Банк РПЛ. «Ростов» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в субботу

10-й тур Альфа-Банк РПЛ стартует в пятницу матчем « Ростов » – « Акрон ». В субботу « Локомотив » сыграет в гостях с « Факелом », «Спартак» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» примет «Зенит».

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