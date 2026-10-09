Альфа-Банк РПЛ. «Ростов» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в субботу

10-й тур Альфа-Банк РПЛ стартует в пятницу матчем « Ростов » – « Акрон ». В субботу « Локомотив » сыграет в гостях с « Факелом », «Спартак» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» примет «Зенит».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым