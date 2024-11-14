ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ! Счастливого четверга! ❤️ Опять пришли осенние дожди, и город примеряет непогоду. Мы стали пить горячие чаи.
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ДОБРОЕ УТРО ВСЕМ! Счастливого четверга! ❤️ Опять пришли осенние дожди, и город примеряет непогоду. Мы стали пить горячие чаи.