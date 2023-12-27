Вильфанд: последние дни 2023 года будут аномально холодными в 11 регионах России

Жителей 11 российских регионов ждет аномально холодная погода в последние дни 2023 года. Речь идет о субъектах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, в том числе Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Якутии, Хабаровском крае.