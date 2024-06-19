Побежали с корабля: Грузия, Украина... что будет с Арменией, кто следующий и что будет с самим кораблём?

СБ Сергей Бунцов Свою бы страну обустроить, сделать успешной, защищённой, прогрессирующей с справедливыми законами, в таком случае отношения с соседями будут тоже лучше и понятнее.

од олег донсков Ма териал написал ярый антисоветчик, горбачевец, учамтвующий в расчленении союза сср. Гад! Обнаружил себя и свою блевотину о суверенитете россии ельцина. Нажрались результатов своих грязных мыслей и рук?