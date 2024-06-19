2,8K прочитали Сегодня Вас ждёт непривычно длинная, скучная и насквозь субъективная статья в жанре исторической, философской и документальной публицистики.
Побежали с корабля: Грузия, Украина... что будет с Арменией, кто следующий и что будет с самим кораблём?
Комментарии
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СБ
Сергей Бунцов
Свою бы страну обустроить, сделать успешной, защищённой, прогрессирующей с справедливыми законами, в таком случае отношения с соседями будут тоже лучше и понятнее.
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11 час.
од
олег донсков
Ма териал написал ярый антисоветчик, горбачевец, учамтвующий в расчленении союза сср. Гад! Обнаружил себя и свою блевотину о суверенитете россии ельцина. Нажрались результатов своих грязных мыслей и рук?
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8 час.
Руслан Техажев
Такого махрового антироссийского публициста до сих пор не поставили к стенке? Явный пробел в деятельности спецслужб!
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4 час.
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