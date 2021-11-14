Вячеслав МАЛАФЕЕВ: Парни бились до конца - не сумели добиться нужного результата, но упрекнуть их не в чем

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России - о матче в Сплите и дальнейших перспективах дружины Валерия Карпина До «чуда в Сплите» сборной России не хватило буквально десяти минут.
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