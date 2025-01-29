НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария ВеселовскаяТомаш
    ЭТО ИЛИ НЕ КОЩУНСТВО!?  НЕУЖЕЛИ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА СОВСЕМ НЕТ В БОШКАХ  РАЗЖИГАТЕЛЕЙ-ПРОВОКАТОРОВ ВОЙНЫ?   ЖИВЫХ НЕ ОСТА...Володин: Подготов...
  • Нина Прыгун
    родители с ума сошли,как дети будут жить с такими именамиЧелнинцы назвали ...
  • Рустюм Аминов
    ...бред!В альметьевской В...

В столкновении легковушки и «ГАЗели» в Авиастроительном районе Казани пострадал ребенок

Сегодня утром на улице Леваневского в Казани столкнулись отечественная легковушка и «ГАЗель». Как сообщила городская Госавтоинспекция, ДТП произошло при попытке одной из машин совершить маневр перестроения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх