В столкновении легковушки и «ГАЗели» в Авиастроительном районе Казани пострадал ребенок

Сегодня утром на улице Леваневского в Казани столкнулись отечественная легковушка и «ГАЗель». Как сообщила городская Госавтоинспекция, ДТП произошло при попытке одной из машин совершить маневр перестроения.
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