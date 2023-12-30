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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Ждал от себя большего, давали шансы, но что-то не получалось. Пожелаю себе побольше голов, игрового времени»

Форвард «Спартака» Мелешин о 2023-м: «Ждал от себя большего, давали шансы, но что-то не получалось. Пожелаю себе побольше голов, игрового времени»

«Мои личные итоги 2023 года не то чтобы негативные, а скорее неудовлетворительные. Ждал от себя большего, мне давали шансы, но что-то не получалось.

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