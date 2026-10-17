У Сталина было высшее воинское звание в истории страны и не было соответствующей ему формы. Генералиссимус Советского Союза восемь лет ходил в мундире маршала, то есть на ступень ниже собственного чина, и ни разу не дал повода думать, что его это смущает.
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