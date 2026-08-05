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Аргументы недели

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Камень, который помнит шаги Богородицы: семь веков чудес Почаевской иконы

Камень, который помнит шаги Богородицы: семь веков чудес Почаевской иконы

Есть на свете места, где время словно расступается, и вечность касается земли кончиками пальцев. Одно из таких мест — гора на Волыни, где в 1340 году два безымянных инока, жившие в уединении и молитве, стали свидетелями того, что человеческий разум не в силах вместить.

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