Камень, который помнит шаги Богородицы: семь веков чудес Почаевской иконы

Есть на свете места, где время словно расступается, и вечность касается земли кончиками пальцев. Одно из таких мест — гора на Волыни, где в 1340 году два безымянных инока, жившие в уединении и молитве, стали свидетелями того, что человеческий разум не в силах вместить.