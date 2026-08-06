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Несекретные материалы

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Русские купола от украинских дронов

Русские купола от украинских дронов

Появилось изобретение, способное защитить важные объекты страны от беспилотников противникаВсе запускаемые по России дроны имеют сверхлегкую конструкцию, чтобы увеличить боевую нагрузку и «выжать» и необходимую дальность полета«Роскупол» предложил дешевый и быстрый способ защиты важных объектов от дроновУчастники сообщества крымских конструкторов и производителей предложили дешевый и быстрый способ защиты наших нефтехранилищ и других объектов критической инфраструктуры от бандеровских дронов.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Вадим Скоробогатов
Гладко было на бумаге....
Так и есть, только на бумаге гладко...А, на деле, когда летят десятки, один за одним или &quot;пачками&quot;, то в получившуюся &quot;дырочку&quot; почему-то может попасть ещё
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1 м.
РВ
Роман Васильев
нормально, как последняя линия защиты
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1 м.
Виктор
Всё проверяется практикой! Виктор.
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1 м.