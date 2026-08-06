Появилось изобретение, способное защитить важные объекты страны от беспилотников противникаВсе запускаемые по России дроны имеют сверхлегкую конструкцию, чтобы увеличить боевую нагрузку и «выжать» и необходимую дальность полета«Роскупол» предложил дешевый и быстрый способ защиты важных объектов от дроновУчастники сообщества крымских конструкторов и производителей предложили дешевый и быстрый способ защиты наших нефтехранилищ и других объектов критической инфраструктуры от бандеровских дронов.
Русские купола от украинских дронов
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Вадим Скоробогатов
Гладко было на бумаге....
Так и есть, только на бумаге гладко...А, на деле, когда летят десятки, один за одним или "пачками", то в получившуюся "дырочку" почему-то может попасть ещё
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1 м.
РВ
Роман Васильев
нормально, как последняя линия защиты
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1 м.
Виктор
Всё проверяется практикой! Виктор.
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1 м.
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