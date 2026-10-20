Приостановка членства Армении в ЕАЭС приведет к подорожанию газа на 69%, сокращению товарооборота на 55,6% и уменьшению объема денежных переводов из России в два раза.
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