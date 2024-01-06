Юные оленеведы: одаренных детей кочевников выявят по новой методике

В России разработали мобильные комплекты с набором предметов и методических пособий для оценки психического и интеллектуального развития детей-дошкольников, которые вместе со своими семьями ведут кочевой образ жизни.
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