Как создать модный осенний интерьер

Расскажем, какие новшества будут считаться модными в предстоящем осенне-зимнем сезоне.фото: freepik.com--> В осенне-зимнем сезоне 2024 года интерьеры дома должны стать более радостными, с ярко выраженными отсылками к ретро и игривой молодёжной цветовой палитре.