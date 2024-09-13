Как создать модный осенний интерьер

Расскажем, какие новшества будут считаться модными в предстоящем осенне-зимнем сезоне.фото: freepik.com--> В осенне-зимнем сезоне 2024 года интерьеры дома должны стать более радостными, с ярко выраженными отсылками к ретро и игривой молодёжной цветовой палитре.
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