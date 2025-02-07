Китай использует ракеты-носители частных компаний для снабжения своей космической станции

Макет грузового космического челнока «Хаолун-1» со складывающимися крыльями / © CNSA Грузовой космический челнок «Хаолун-1», разработанный Институтом проектирования и исследований самолетов Чэнду при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), запустят на ракете Zhuque-3 компании Landspace в третьем квартале 2025 года.