Зампостпред Японии в ООН упомянула Хиросиму, критикуя ядерную риторику РФ

Заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей - однако во время своего выступления, японский дипломат не упомянула, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.
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