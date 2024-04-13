Зампостпред Японии в ООН упомянула Хиросиму, критикуя ядерную риторику РФ

Заместитель постоянного представителя Японии Мицуко Сино в ООН упомянула Хиросиму и Нагасаки, критикуя ядерную риторику российских властей - однако во время своего выступления, японский дипломат не упомянула, кто именно подверг ядерной бомбардировке японские города.