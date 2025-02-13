Путин и Трамп не обсуждали удары американским дальнобойным оружием по РФ

Вопрос использования американского дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России не обсуждался во время телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 12 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии