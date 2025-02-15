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Гвардиола: «Гюндоган сказал, что АПЛ значительно изменилась за один год. Это невероятно»

Гвардиола: «Гюндоган сказал, что АПЛ значительно изменилась за один год. Это невероятно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что, по мнению хавбека команды Илкая Гюндогана, английская Премьер-лига намного конкурентнее за год его отсутствия.

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