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В Кремле заявили о незаменимости ООН на данный момент

В Кремле заявили о незаменимости ООН на данный момент

Global Look Press/Xie E/XinHua ООН сейчас нечем заменить, и в нынешней международной картине нет возможности говорить о создании альтернативы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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