В Кремле заявили о незаменимости ООН на данный момент

Global Look Press/Xie E/XinHua ООН сейчас нечем заменить, и в нынешней международной картине нет возможности говорить о создании альтернативы, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии