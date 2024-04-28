Божественная комедия: «Пресвятые отроки» — очаровательная история об отпуске Иисуса и Будды в Токио

Все мечтают об отпуске — даже боги, и в качестве досуга на длинные выходные «Покебол с предсказанием» рекомендует очаровательный сборник анекдотов о приключениях Иисуса Христа и Будды Шакьямуни в пригороде Токио.
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