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Ужесточение AML-регулирования в Европе и запуск платформы spektr 3.0 на фоне рекордных штрафов FCA

Ужесточение AML-регулирования в Европе и запуск платформы spektr 3.0 на фоне рекордных штрафов FCA

На международном рынке юридических и корпоративных новостей юриспруденции и комплаенса издание The National Law Review опубликовало данные о существенном усилении регуляторного давления на финансовые институты в Великобритании и Европейском союзе.

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