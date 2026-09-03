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ДумаТВ

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Глава ВТБ не ждет сохранения ставки ЦБ на ближайшем заседании регулятора

Глава ВТБ не ждет сохранения ставки ЦБ на ближайшем заседании регулятора

Андрей Костин не ждет, что ЦБ оставит ставку без изменений на ближайшем заседании, несмотря на прогнозы некоторых аналитиков.

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