В Надыме ЯНАО совместят спорт и донорство

Поклонников лыжного спорта пригласили стать донорами стволовых клеток. Такая возможность появится в ближайшую субботу у надымчан, которые станут участниками массовых соревнований «Лыжня России», сообщил telegram-канал центральной районной больницы.
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