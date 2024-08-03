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Эммануэль Макрон: «Французы гордятся церемонией открытия Олимпиады. Франция продемонстрировала свое настоящее лицо»

Церемония открытия Игр в Париже прошла 26 июля. «Французы гордятся прошедшей церемонией открытия [Олимпийских игр], мы ею очень гордимся.

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