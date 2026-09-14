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Царьград

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Хор «Млада» выступит на «Мотовилихинских заводах» 24 сентября

Хор «Млада» выступит на «Мотовилихинских заводах» 24 сентября

24 сентября хор «Млада» выступит на территории «Мотовилихинских заводов» в Перми. Концерт пройдет в рамках проекта «В рабочий полдень», победившего в конкурсе «Город — это мы».

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